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Роскомнадзор обратился к представителям российских средств массовой информации с просьбой не оскорблять чувства верующих. Ведомство сообщило, что за публикацию подобных материалов, а также соответствующих изображений СМИ могут просто напросто заблокировать.

«Распространение в СМИ таких материалов расценивается Роскомнадзором оскорбительным и унижающим достоинство представителей религиозных конфессий и объединений, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни, что является прямым нарушением законов "О средствах массовой информации" и "О противодействии экстремистской деятельности"», – говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор просит воздержаться от подобных публикаций. К жестким мерам ведомство решило прибегнуть после публикаций в СМИ материалов, затрагивающих чувства верующих.

16 октября на северо-западе Парижа уроженец РФ чеченского происхождения Абдуллах Анзоров обезглавил профессора истории Самюэля Пати, который показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не откажется от права рисовать карикатуры, в том числе и на пророка Мухаммеда. Это заявление вызвало недовольства в разных странах, в том числе, в России. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Макрона террористом, а после высказался о готовности покинуть пост.