Режим ЧП: Под Рязанью горит военный склад с 75-ю тысячами тонн ракетных боеприпасов

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Губернатор Рязанской области Николай Любимов ввел в режим ЧС из-за взрывов на складе боеприпасов Минобороны, которые начались после пожара.

По данным, главы субъекта, на данный момент из-за возгорания сгорело более 10 жилых домов.

Также стало известно, что на складах хранилось порядка 75 тысяч тонн ракетного и артиллерийского вооружения. Разлет осколков от взрывов ракет и боеприпасов достигает почти 20 километров.

СМИ сообщают, что из-за взрывов пострадало не менее 10 человек. Для ликвидации возгорания в Рязанскую область направляются дополнительные пожарные расчёты из Москвы, Подмосковья и Тульской области, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.».

Ранее один из пожарников на месте событий рассказал, что тушение огня осложнено взрывами.