В Рязанской области людей вывозят автобусами из-за пожара и взрывов на складе Минобороны

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В Рязанской области эвакуируют селы и деревни, расположенные рядом со складом Минобороны. Около часа назад на нем начался пожар, местные жители слышат разрывы боеприпасов.

Горит военная часть № 55443 в Скопинском районе. Там хранятся артиллерийские боеприпасы.

Объявлена эвакуация населения в радиусе 50 километров.

Как пишет Telegram-канал 112, огонь перебросился на склады после сельскохозяйственных палов. Местные жители слышат разрывы боеприпасов. Информации о пострадавших нет.

В июне в Новосибирской области четверо военных получили травмы при взрыве на полигоне Минобороны.