Новости Общество
Общество
В Рязанской области людей вывозят автобусами из-за пожара и взрывов на складе Минобороны
7 октября, 2020 14:39
1 мин
Glavnoe24.ru
В Рязанской области эвакуируют селы и деревни, расположенные рядом со складом Минобороны. Около часа назад на нем начался пожар, местные жители слышат разрывы боеприпасов.
Горит военная часть № 55443 в Скопинском районе. Там хранятся артиллерийские боеприпасы.
Объявлена эвакуация населения в радиусе 50 километров.
Как пишет Telegram-канал 112, огонь перебросился на склады после сельскохозяйственных палов. Местные жители слышат разрывы боеприпасов. Информации о пострадавших нет.
В июне в Новосибирской области четверо военных получили травмы при взрыве на полигоне Минобороны.
поддержать проект
1 мин