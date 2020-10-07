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В Рязанской области людей вывозят автобусами из-за пожара и взрывов на складе Минобороны

Лилия Караева
7 октября, 2020 14:39
1 мин
Склады
Glavnoe24.ru

В Рязанской области эвакуируют селы и деревни, расположенные рядом со складом Минобороны. Около часа назад на нем начался пожар, местные жители слышат разрывы боеприпасов.

Горит военная часть № 55443 в Скопинском районе. Там хранятся артиллерийские боеприпасы.

Объявлена эвакуация населения в радиусе 50 километров.

Как пишет Telegram-канал 112, огонь перебросился на склады после сельскохозяйственных палов. Местные жители слышат разрывы боеприпасов. Информации о пострадавших нет.

В июне в Новосибирской области четверо военных получили травмы при взрыве на полигоне Минобороны.

темы
Минобороны
пожар
Рязанская область
склад
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