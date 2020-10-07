Спасатель рассказал о трудностях в борьбе с пожаром на складе боеприпасов под Рязанью

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Спасательным службам в Рязанской области пока не удается потушить возгорание, которое возникло на складе боеприпасов. Об этом рассказал один из работающих на месте спасателей.

По словам источника, тушению мешает сухая растительность и продолжающаяся детонация снарядов.

Даже если пламя удаётся сбить, каждый новый взрыв распространяет огонь дальше и сухая трава мгновенно вспыхивает, передает Telegram-канал «LIFE SHOT».

Ранее стало известно, что в Рязанской области эвакуируют села и деревни.