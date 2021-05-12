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Расстрелявший школьников в Казани Ильназ Галявиев решил навредить себе еще больше

Антон Мельников
12 мая, 2021 17:31
1 мин
Антон Мельников
12 мая, 2021 17:31
1 мин
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Pravda Komsomolskaya/Russian Look

«Казанский стрелок» Ильназ Галявиев, который 11 мая устроил стрельбу в гимназии №175, отказался от еды. С сегодняшнего дня он объявил голодовку и отказался от завтрака и обеда.

В настоящий момент стрелок содержится одиночной камере в временного изолятора. Сегодня, 12 мая, суд должен избрать Галявиеву меру пресечения.

При этом, по данным Telegram-канала Baza, стрелок дерзко ведет себя в общении со следователями и полицейскими. Никаких требований в связи со своей голодовкой Галявиев не выдвинул.

«Казанский стрелок» отказался от еды на фоне проблем со здоровьем, о которых стало известно ранее. У него диагностирована болезнь головного мозга, кроме того, он впал в неадекватное состояние.

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ТЕГИ
СИЗО
Голодовка
Ильназ Галявиев
Казанский стрелок
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