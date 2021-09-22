Расследование пермской трагедии поручили занимавшемуся «болотным делом» генералу
Расследование нападения на пермский вуз поручили одному из лучших следователей Следственного комитета России - генерал-майору юстиции Рустаму Габдулину. Он расследовал пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» и крушение теплохода «Булгария», руководил следствием по делу о протестах на Болотной площади в 2012 году.
Габдулин уже провел осмотр вуза, где 20 сентября произошел массовый расстрел. В его бригаду вошли десятки сотрудников МВД, ФСБ и СКР. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Работу группы лично проверит глава СКР Александр Бастрыкин. Он заслушает доклады участников расследования и даст указания.
Напомним, 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в пермском вузе. Погибли 6 человек, более 20 пострадали. Стрелок был тяжело ранен при задержании - в результате операции ему ампутировали ногу. Следствие допросило отца, мать и бывшую девушку стрелка. Последняя рассказала, что Бекмансуров говорил про расстрел людей и считал это «прикольным».