Бывшая девушка Бекмансурова на допросе рассказала про его отношение к Богу и расстрелу людей

Происшествия

Бывшая девушка студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, рассказала следователям об отношениях с ним. По ее словам, парень рассказывал про расстрел людей и считал это «прикольным».

Молодые люди познакомились в школе и начали общаться более близко в седьмом классе. Подросток провожал девушку до дома, они обсуждали общие темы. Позже общение прекратилось. Затем пара стала встречаться в девятом классе - отношения продлились шесть месяцев.

В 2020 году Бекмансуров продолжил общение с девушкой, оно закончилось через год. Студентка охарактеризовала юношу как «нежадного, воспитанного».

«Кроме меня Тимур с девушками не встречался и сексуальные отношения никогда не поддерживал. Мы с ним в половую связь не вступали», - рассказала девушка следователям.

Он с уважением относился к подруге и никогда не повышал голос, не применял силу. По словам девушки, «самооценка у него была на низком уровне» - парень не превозносил себя.

В мае 2021 года пара рассталась. Инициатором был Бекмансуров - он объяснил это тем, что ему неинтересно.

«Он рассказывал мне про расстрел людей и высказывался об этом положительно, считая, что это прикольно», - рассказала девушка. Ее слова приводит Telegram-канал SHOT.

Девушка отметила, что ее спутник присылал видео, как стреляют в людей и отрезают головы. Бекмансуров считал это «нормальным». Она заметила, что юноша отрицательно высказывался о человечестве и считал, что люди «прогнили».

«Бекмансуров в Бога не верил и вообще ни в кого не верил», - заметила она.

Оценивая события в казанской школе, Бекмансуров заявлял, что стрелок «не ответил за свои слова в части количества людей, которых хотел убить».

Напомним, 20 сентября студент расстрелял людей в пермском вузе. Погибли 6 человек, десятки пострадали. Стрелок жив и находится в больнице, его охраняют 20 силовиков.