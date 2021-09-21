Внутри и по периметру больницы с Бекмансуровым выставили десятки силовиков с табельным оружием
Студент Тимур Бекмансуров, устроивший бойню в пермском вузе, продолжает лежать в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Его охраняют 18 полицейских и 2 сотрудника ОМОН - на случай, если кто-то захочет отомстить.
Пятеро сотрудников правоохранительных органов находятся внутри больницы, 13 расположены по периметру. У всех при себе табельное оружие. Еще 6 человек выделены в резерв.
Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Врачи оперировали Бекмансурова 4 часа. У него сильно повреждены печень и кишечник. В ближайшее время допросить студента-стрелка не получится.
Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров пришел в пермский вуз и открыл стрельбу. Погибли шесть человек. Стрелка остановил сотрудник ДПС - он стрелял в Бекмансурова 8 раз. Студенты рассказали, что преподаватели отказались прерывать лекции и закрывать двери в первые минуты стрельбы.