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Происшествия
Стрелку из Перми Тимуру Бекмансурову отрезали ногу
21 сентября, 2021 18:44
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Telegram-канал 112
18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в пермском университете, был прооперирован. Левую ногу стрелку ампутировали.
По данным Telegram-канала Baza, сейчас Бекмансурова перевели из реанимации в общую палату. При это он продолжает находиться без сознания и подключен к аппарату искусственного дыхания.
По оценкам врачей, ему ничего не угрожает, за исключением резкого непрогнозируемого ухудшения состояния. Из-за полученных травм у него могут отказать почки, передаёт Baza.
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