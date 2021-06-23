Работодатели раздают сотрудникам за вакцинацию снегоходы и путевки
Крупнейшие компании России из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране стимулируют своих работников вакцинироваться от коронавируса, чтобы добиться коллективного иммунитета.
Так, алмазодобывающая компания «Алроса» разыгрывает среди сотрудников, которые вакцинировались, автомобиль Hyundai Solaris и снегоходы. Среди других подарков -смартфоны, ноутбуки, лодки и квадроцикл.
Evraz и «Северсталь» разыгрывают денежные и другие призы. Магнитогорский металлургический комбинат предлагает дополнительный выходной после каждого этапа вакцинации. При этом зарплату обещают сохранить. Среди других предложений российских компаний встречаются также туристические путевки.
Сегодня в России доминируют крупные компании и, по данным Росстата, почти половина граждан трудоспособного возраста работает в среднем или крупном бизнесе, сообщает РБК.
Ранее министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что не сделавшего прививку сотрудника можно отстранить от работы. По его словам, если у человека нет объективных причин для невакцинации, то он может быть отстранен от работы без сохранения зарплаты.