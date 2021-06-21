Вакцинация или увольнение? Брянских педагогов загнали в угол
Администрация Брянского строительно-технологического техникума поставила педагогов перед выбором: либо вакцинация, либо увольнение.
По словам преподавателя истории Владимира Пашигорева, в учебном заведении сослались на команду «сверху». Об этом педагог заявил на встрече с врио заместителя губернатора области Андреем Бардуковым. Он спросил чиновника, кто дал такое распоряжение и что в такой ситуации делать учителям. Присутствовавшие в зале преподаватели поддержали Пашигорева аплодисментами.
По его словам, 1 июля у него и других преподавателей техникума начинается отпуск, и до этого момента его не уволят. Однако в новом учебном году он может остаться без работы. Как заявил директор учебного заведения Николай Никитин, речи об увольнении в разговоре с сотрудниками не шло. По его словам, сотрудника не уволят, даже если он отказывается вакцинироваться, сообщают «Открытые медиа».
Ранее министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что не сделавшего прививку сотрудника можно отстранить от работы. По его словам, если у человека нет объективных причин для невакцинации, то он может быть отстранен от работы без сохранения зарплаты.