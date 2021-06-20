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Политика
Антон Котяков: Невакцинированных сотрудников можно отстранять от работы
20 июня, 2021 10:58
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Federation Council of Russia/Global Look Press
Не сделавшего прививку сотрудника можно отстранить от работы, считает министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.
По словам главы ведомства, это можно сделать только в определенных случаях. «Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», - сказал он.
Решение о проведении обязательной вакцинации принимают главные санитарные врачи регионов и в этом случае оно становится обязательным для части работников, считает он.
Котяков пояснил, что если у человека нет объективных причин для невакцинации, то он может быть отстранет от работы без сохранения зарплаты, пишет «Комсомольская правда».
Вопрос по теме:
Как вы относитесь к обязательной вакцинации и насколько в этом плане согласны с мнением министра труда Антоном Котяковым?
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