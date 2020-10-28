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Путин отшутился на просьбу помочь голодающим животным

Антон Мельников
28 октября, 2020 00:35
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Президента России Владимира Путина попросили оказать помощь животным в цирках, которые оказались без денег из-за коронавируса. В ответ Путин пошутил про летучих мышей. Впрочем, президент пообещал «обратить внимание» на проблему.

Путин провёл заседание Совета по культуре и искусству, на котором выступил советник президента Владимир Толстой.

Среди прочих проблем Толстой отметил, что из-за коронавируса серьёзные проблемы испытывают цирковые артисты и животные.

«Артисты циркового жанра, особенно номеров с животными, оказались практически без зарплаты, они застряли в тех городах, где их застиг конвейер, и вместе с животными находятся там, иногда даже на кормление животных деньги найти очень сложно, - сообщил советник. - Животные уж точно не виноваты, и их надо кормить».

В ответ Путин пошутил про летучих мышей, очевидно намекая на версию, согласно которой пандемия коронавируса началась из-за летучей мыши в Китае.

«Что касается цирка, то я услышал, обязательно обратим на это внимание. Животные, конечно, не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чём не виноваты? Ладно, шучу», - ответил президент.

Полная стенограмма совещания доступна на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин похвастался тем, что Россия быстро, как никакая другая страна, мобилизовала ресурсы для лечения пациентов с коронавирусом. В тот же день, в Омске, машины скорой помощи начали свозить пациентов к зданию Минздрава, потому что в больницах нет мест.

темы
Владимир Путин
коронавирус
животные
цирк
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