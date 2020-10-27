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В Омске машина скорой помощи привезла пожилую пациентку с COVID-19 к зданию, где располагается местное Министерство здравоохранения. У пациентки более 75% поражения лёгких, её некуда класть.

По информации «Штаба Навального в Омске», у здания Минздрава началась спонтанная забастовка машин скорой помощи.

«Две машины скорой помощи приехали с пациентами прямо к зданию Минздрава: из-за отсутствия мест в больницах людей с более чем 80% поражением лёгких некуда везти», - сообщили в «Штабе Навального».

Согласно местному изданию NGS55.RU, в одной из скорых находится пациентка с коронавирусом 70 лет, у неё 75-процентное поражение лёгких. Скорая возит её по городу с самого утра, но её так никуда и не смогли определить из-за нехватки мест в больницах.

«Сотрудники скорой приехали, чтобы узнать у министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, куда госпитализировать пациента. Ведь со слов министра, места есть, но по факту медикам скорой отказывают в приеме больных, которых они привозят», - цитирует омское СМИ Znak.com.

Ранее Владимир Путин похвастался тем, что Россия быстро, как никакая другая страна, мобилизовала ресурсы для лечения пациентов с коронавирусом.