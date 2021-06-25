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Продюсер Максим Фадеев раскрыл способ похудеть на 127 килограммов
25 июня, 2021 05:01
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Anatoly Lomohov/Russian Look
Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, что похудел на 127 килограммов.
Для этого он воспользовался программой от ФГБУ «НМИЦ ТПМ» российского Минздрава. «И вот теперь могу сказать, что и без моей подруги Оксаны Михайловны Драпкиной написать программу бы не получилось», — сообщил Фадеев.
Речь идет о директоре Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины. Фадеев рассказал, что программа создана на основе его опыта борьбы с лишним весом и скоро будет доступна всем желающим, сообщает агентство Ura.
Напомним, в 2019 году Фадеев расторг договор с артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар.
По его словам, лейбл слишком разросся, в нем 30 артистов.
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