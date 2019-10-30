Максим Фадеев расторг договор со своими артистами

Российский продюсер Максим Фадеев расторг договор с артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар.

Фадеев рассказал, что лейбл слишком разросся, в нем 30 артистов. Работу стало сложно контролировать. По словам продюсера, он готовит новый проект. При этом весь контент артистам был отдан в безвозмездное пользование.

Только с двумя артистами не удалось договориться, с ними идут судебные споры. Фадеев не уточнил о ком конкретно идет речь.

Также Фадеев отметил, что в будущем, компания будет работать с одним или двумя артистами в год, это даст возможность сосредоточиться и выдавать лучший продукт, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что квартиру, которая принадлежит заслуженному артисту России Сергею Жигунову, судебные приставы арестовали и передали банку. Актер и продюсер лишился недвижимости на Мосфильмовской улице из-за долгов.