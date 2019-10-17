Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долгов
Квартиру, которая принадлежит заслуженному артисту России Сергею Жигунову, судебные приставы арестовали и передали банку. Актер и продюсер лишился недвижимости на Мосфильмовской улице из-за долгов.
Жигунов взял кредит на съёмки, однако долг не выплатил. Сумма задолженности существенно возросла из-за штрафов. Стороны начали судиться. В итоге они заключили мировое соглашение об отсрочке платежа до 31 января 2019 года, которое было проигнорировано звездой, пишут «Известия».
Сейчас у Жигунова арестовали одну из трёх квартир. Недвижимость оценили в 16 млн рублей.
Ранее популярный актер Максим Аверин устроил словесную перепалку с членами экипажа и нецензурно выражался. За хулиганство он был оштрафован на 500 руб.
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