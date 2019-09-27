Актер Максим Аверин нахулиганил на 500 рублей

Популярный актер Максим Аверин устроил словесную перепалку с членами экипажа и нецензурно выражался. За хулиганство он был оштрафован на 500 руб.

Инцидент произошел во время полета в самолете по маршруту Барнаул – Москва. Командир воздушного судна сообщил о дебошире, который неадекватно себя ведет.

По прибытии в аэропорт Шереметьево к самолету был направлен наряд транспортной полиции. Экипаж воздушного судна сообщил, что актер, находящийся предположительно в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался и вел себя агрессивно, пишет ТАСС.

В отношении Аверина был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Это не единичный случай хулиганства в самолетах, о таких инцидентах в воздухе сообщается регулярно.

Так, например, во время полета из Сочи в Москву утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса, не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски. Отмечается, что мужчина стал кричать и материться, а после отказа налить еще устроил дебош.