В самолете пьяный дебошир швырнул стюардессу на пол
Во время полета из Сочи в Москву утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса, не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски.
Отмечается, что мужчина стал кричать и материться, а после отказа налить еще устроил дебош.
Также нетрезвый мужчина ударил бортпроводницу, после чего она упала на пол и получила ушибы. Командир судна принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту.
Самолет сел в Воронеже, где дебошира встретила полиция, после чего рейс снова вылетел в Москву, передает Interfax.
Следующая новость «Ирония судьбы» подверглась критике со стороны духовенства
Загрузка...
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии