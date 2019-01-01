В самолете пьяный дебошир швырнул стюардессу на пол

Во время полета из Сочи в Москву утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса, не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски.

Отмечается, что мужчина стал кричать и материться, а после отказа налить еще устроил дебош.

Также нетрезвый мужчина ударил бортпроводницу, после чего она упала на пол и получила ушибы. Командир судна принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту.

Самолет сел в Воронеже, где дебошира встретила полиция, после чего рейс снова вылетел в Москву, передает Interfax.