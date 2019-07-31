«Проблема не в Blablacar, а в том, что страна нищая»

1 августа Московский арбитражный суд приступит к рассмотрению иска астраханской транспортной компании «Транс Лайн» о запрете на территории России сервиса BlaBlaCar. Перевозчик объясняет свою позицию тем, что сервис облюбовали нелегалы, которые забирают до 80% пассажиров и при этом не платят налогов.

«Русская Планета» поговорила с Петром Шкуматовым, координатором общественного движения «Синие Ведёрки» об основных претензиях к blablacar, о том, кому мешает сервис и что будет, если его всё-таки запретят.

- Почему перевозчики так ополчились на blablacar?

- Мне трудно понять их логику. Blablacar в этом отношении, совершенно очевидно, вообще не перевозчик. Это социальный сервис, который помогает людям взаимодействовать между собой. Но главное - blablacar помогает людям на тех маршрутах, где нет и не будет никогда никаких официальных маршрутов, поскольку там пассажиропоток совсем небольшой. А перевозчики - ребята ушлые и действуют в данном случае, как собака на сене. И сами не повезём, и другим не дадим.

- На blablacar ругаются перевозчики как раз из крупных городов – мол, там этот сервис используют нелегалы, причём возят пассажиров не на личном автотранспорте, а на автобусах.

- Эти нелегалы сами подрывают доверие к сервису. Они прикидываются частными перевозчиками, ты приезжаешь на указанное место, а там тебя ждёт автобус, и деваться уже некуда, поскольку ехать-то надо.

- Для них это и впрямь такой выгодный бизнес?

Сейчас на рынке достаточно много маршруток, причём стареньких – после того, как на них начались гонения в крупных городах. Эти автомобили выкупаются частниками и используются для таких вот нелегальных поездок. Бизнес-модель у них простая: допустим, на моём автомобиле себестоимость поездки – 10 руб/км. До Ростова-на-Дону, чтобы полностью окупить поездку, мне нужно возить пассажиров за 10 тысяч рублей. Если брать по 2 тысячи рублей с человека, то мне придётся взять 5 пассажиров, в мою машину столько не влезет физически, я крайне редко беру даже трёх, чаще – один-два человека.

В маршрутке 18 посадочных мест, минус несколько мест под багаж, итого это плюс-минус 13 пассажиров. Получается до 26 тысяч рублей при полностью забитом салоне. А себестоимость километра на маршрутке такая же, как у меня, если на газе – то ещё ниже. Так что схема выгодная – к тому же, они колесят по активным, популярным маршрутам. Правда, людям очень не нравится, когда их таким вот образом обманывают.

Но есть несколько маркеров, которые позволяют распознать нечистого на руку водителя. Например, он вчера зарегистрировался, а сегодня предлагает тебе поездку по отличной цене. У него нет фотографии, он не отвечает на звонки, всё общение только через личку. Допустим, я подъезжаю максимально близко к пассажиру, могу и от дома забрать, если по пути, а эти ребята говорят – встречаемся у метро Аннино. Ну то есть совсем очевидно уши торчат.

Поэтому пользователи сервиса регулярно жалуются на такие поездки, и сервис с этой проблемой и сам давно и вполне успешно борется - например, не позволяет ставить высокие цены на поездки. Перевозчиков на маршрутках нещадно банят, они покупают себе новые симки, регистрируются заново, снова выходят на дорогу - и так до бесконечности. Но пользователи, которые хоть раз обожглись на таких поездках, совсем иначе подходят к выбору водителя, который их везёт. Мало кому нравится ехать в набитой людьми маршрутке с непонятным водителем, а не в комфортабельном легковом автомобиле, где есть кондиционер, где музыку можно послушать, остановиться где-нибудь по пути.

- Раз сообщество blablacar способно само решить свои проблемы, зачем туда активно призывают государство и просят работу сервиса ограничить, а то и вовсе запретить?

- Я вообще не понимаю, как государство будет сервис контролировать. Больше похоже на накат на blablacar. Мол, посмотрите, у вас там жулики катаются. Лучше бы такси занялись – вот где настоящие проблемы.

Если под шумок к сервису всё же прицепятся и не дай Бог запретят – то это может обернуться настоящей катастрофой. Blablacar - это не просто альтернатива официальным перевозчикам. Порой это единственный способ для людей передвигаться по стране.

Я давно использую этот сервис, и как-то отвёз пассажира прямо из подмосковного городка Домодедово в Красный Сулин. Просто для понимания: человеку нужно сперва купить билет на самолёт, долететь до аэропорта Платова в Ростове-на-Дону, это 7 тысяч рублей, если не заранее брать. А из Платова туда ничего не ходит – только такси, это ещё тысяча рублей. И до Домодедова надо как-то доехать. Вот и посчитайте, во сколько обошлась бы такая поездка. Для большинства жителей страны это огромные деньги. Я в итоге довёз за 2 тысячи рублей.

Перелёты по стране, такси – всё это очень дорого. А между мелкими городишками и такси не ходят. Один раз вёз девушку в какой-то посёлок на границе с Адыгеей, общественный транспорт там ходит раз в сутки. А на такси - я даже не представляю, сколько бы они заломили за такую поездку, и то, если вообще взялись бы подвезти. Поэтому-то столько людей и пользуется blablacar – потому что у них нет других вариантов. А мне, условно говоря, хотят запретить помогать людям – ведь стоимость поездки на blablacar - даже меньше стоимости израсходованного в пути бензина.

- Blablacar не в первый раз призывают запретить. Особенно после истории с Ириной Ахматовой, которую убил пассажир.

- Посмотрите, что происходит каждый день в такси – сколько трупов? Сколько избиений, аварий? В blablacar вы можете выбрать – по рейтингу, по отзывам, что другие пассажиры говорят. И со мной людям безопасно, и мне в дороге не скучно, с приятными людьми всегда веселее, и на бензине немного сэкономил. Я тоже могу выбирать – например, никогда не берусь подвезти человека без фотографии и без рейтинга.

Да, история с девушкой, которую убил попутчик на blablacar, чудовищная, но это была единичная история, и логично, что при таком огромном количестве поездок, которые совершаются при помощи сервиса, рано или поздно что-то случится. А когда только за один день в московском такси три человека умерло – это, мол, нормально. Кто-то позвоночник сломал – и ничего, но все прицепились к blablacar. Либо из-за собственного идиотизма, ну или кто-то проплачивает эту историю.

- Есть к сервису и другие претензии - мол, вы подвезли, услугу оказали, а налоги не заплатили.

- Так с чего? Это даже прибылью назвать сложно, в большинстве случаев плата позволяет максимум на бензине сэкономить, не более того. И решение подвезти человека - по сути, моя добрая воля, а не обязанность. Если они начнут лезть в отношения людей друг с другом своими ручонками – в этом случае плохо будет в первую очередь государству. Всё, что они получат – это дырку от бублика. А люди просто перестанут ездить по стране, вот и всё. Забудут, как выглядят родственники – потому как платить огромные деньги за билеты мало кто может. Будут разрушаться семейные связи, маленькие городки вообще умрут, поскольку туда просто-напросто никто не поедет.

Как-то подвёз из Воронежа женщину в Москву – потому что билетов на самолёт не было, а ей нужно было срочно уехать. Она была, что называется, предпенсионерка. То есть пенсии у неё ещё нет, а работы уже нет – уволили, списали за ненадобностью, из-за возраста. И жить не на что, и улетать не на что, но понадобилось вернуться в столицу, потому что у неё в квартире трубу прорвало.

У неё был единственный вариант – ждать сутки и покупать билет на самолёт за 12 тысяч рублей. Из Воронежа в Москву – 12 тысяч, вы вдумайтесь. Я довёз за тысячу, прямо в аэропорту забрал и довёз до самой Москвы.

Проблема ведь не в сервисе, а в том, что страна нищая. Как только чуть удаляешься от МКАД с его золотыми бордюрами и гранитной плиткой - то наступает режим жёсткой экономии. И те люди, которые платят мне даже эти 2 тысячи за бензин – для них это большие, действительно большие деньги. Мы в своих зажравшихся мегаполисах этого порой не осознаём.

Народ пытается выжить в условиях, когда все кругом бедствуют, и с помощью blablacar у нас есть возможность помогать друг другу. Это не коммерческий, а социальный сервис. И тут приходят какие-то люди и начинают нас учить жизни – мол, вы должны вместо этого платить 12 тысяч. Хочется уже не сказать, хочется… в общем, сделать так, чтобы они задумались над тем, что творят.

По личному опыту могу сказать, что большинство пассажиров – студенты и пенсионеры. То есть удар придётся по самым незащищённым слоям населения. Неужели они думают, что пенсионер из глубинки будет на такси да на самолётах путешествовать, да за бешеные деньги? В таких условиях, если эти упыри, которые подают на blablacar в суд, не могут, как они считают, конкурировать – то пусть разорятся к чертям. Это, по крайней мере, будет справедливо.