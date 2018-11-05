Автоперевозчики обратились в суд с требованием закрыть BlaBlaCar

«Объединение автопассажирских перевозчиков» обратилось в Таганский суд Москвы с иском о закрытии сервиса BlaBlaCar (ООО «Комьюто Рус»). Истцы считают, что BlaBlaCar способствует развитию в стране нелегальных перевозок.

Иск поддержали 27 транспортных компаний и предпринимателей, осуществляющих перевозки. Ответчиками являются ООО «Комьюто Рус» и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Заявители требуют запретить деятельность BlaBlaCar в России и признать незаконной информацию, размещаемую на сайте blablacar.ru и через приложение BlaBlaCar. Истец считает, что деятельность сервиса осуществляется в обход законодательства с целью уклонения от налогов, уточняет «Интерфакс».

Сервис основан в 2006 году во Франции. С его помощью автовладельцы могут найти попутчиков для совместных поездок и взимать с пассажиров транспортные расходы.

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