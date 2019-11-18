Презумпция виновности: Родня коррупционеров расплатится имуществом

Неординарное постановление вынес в середине ноября Конституционный суд (КС) РФ. Судьи решили, что изъятие у граждан имущества не противоречит основному закону страны, если у собственников нет возможности подтвердить законность доходов, на которые это имущество приобретено.

На фоне череды громких скандалов и шокирующих новостей, самой жуткой из которых стало убийство 24-летней аспирантки, совершенное авторитетным ученым-историком Олегом Соколовым, а самой мимимишной – эпопея с бодипозитивным котиком, которого обидел «Аэрофлот», – сообщение об этом решении КС прошло малозамеченным. А зря. Ведь при определенных условиях оно, без преувеличения, имеет все шансы стать эпохальным.

Ворованное больше не греет?

Решение КС принято в результате рассмотрения жалобы родителей, сестры и бывших подруг экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко – того самого, у которого нашли восемь миллиардов наличности. Родственники пытались оспорить решение Никулинского суда о конфискации их имущества.

Истцы заявляли, что суд не имел права лишать их собственности, поскольку они не подпадают под нормы закона о контроле доходов госслужащих, а потому не обязаны доказывать законность денег, на которые она приобреталась. Также родня и друзья Захарченко отмечали, что Генпрокуратура так не предоставила доказательств того, что изъятое у них имущество куплено на преступные доходы.

Однако Конституционный суд рассудил иначе. Согласно его решению, достаточным основанием для конфискации стал тот факт, что официальные заработки Захарченко и членов его семьи явно не позволяли покупать недвижимость и дорогие иномарки в таком количестве.

Напомним, что ранее суд удовлетворил требование Генпрокуратуры о конфискации пяти квартир, двух загородных домов и шести земельных участков у лиц, связанных с Захарченко. Также надзорное ведомство добилось обращения в доход государства 72,75 миллионов долларов, 8,5 миллионов евро и 810 миллионов рублей, найденных у экс-правоохранителя и его близких при обысках. В общей сложности, у бывшего полицейского и его окружения было изъято имущества и денежных средств на 9 миллиардов рублей.

Фактически, своим нынешним решением судьи КС возложили на граждан обязанность доказывать законность владения тем или иным имуществом. В постановлении отмечается, что конфискация относится «к особым правовым мерам» и необходима для противодействия коррупции и защиты конструкционных ценностей.

«Установленный порядок ее применения позволяет обеспечить баланс публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов собственника, приобретшего имущество, так как не лишает такое лицо права представить в суд доказательства законности происхождения средств, на которые приобреталось имущество. Спорные нормы не противоречат Конституции, так как не предполагают принятия произвольных решений об обращении имущества в доход государства», – говорится в документе

Две стороны медали

В общем и целом, понятно, что нынешнее решение – та самая палка о двух концах. С одной стороны, оно еще больше расширяет возможности силовиков по «отжиму» бизнеса и недвижимости; с другой – создает правовую основу для преследования и разгрома того паразитического слоя, который сложился вокруг «эффективных менеджеров» госкорпораций, чиновников разного уровня, да и самих силовиков, к числу которых еще несколько лет назад принадлежал пресловутый Захарченко.

Однако позитивного потенциала в этом вердикте все же больше, чем отрицательного. Долгое время идеальной формулой совмещения министерского портфеля с финансовым благополучием было превращение жены/ мужа/ дочери/ сына (нужное подчеркнуть) в суперталантливого предпринимателя. Ситуация, при которой министр декларирует гараж и ржавеющий в нем с советских времен «Москвич», а супруга – десяток фирм с многомиллионными оборотами, давно стала в России обыденностью.

Что касается перераспределения собственности методом возбуждения уголовных дел, то этот механизм и так работает как часы, а потому постановление КС вряд ли добавит к нему что-то существенное.

Страна с дырявыми карманами

То, что у России нет адекватных механизмов по борьбе с коррупцией, и прежде всего – с хищениями на высшем уровне, давно ни для кого не секрет. В 2003 году наша страна присоединилась к Конвенции ООН по борьбе с коррупцией (UNCAC). Однако сделала она это крайне своеобразным образом. Российские власти отказались ратифицировать ряд статей: 26-ю – «Ответственность юридических лиц», 54-ю – «Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации»; 57-ю – «Возвращение активов и распоряжение ими», и 20-ю – «Незаконное обогащение».

Когда заходит речь об отечественной беззубости в борьбе с коррупцией, как правило, вспоминают лишь о 20-й статье. Но если изучить ситуацию чуть подробнее, становится ясно: российская элита полностью вывела нашу страну из-под действия наиболее опасных для воров и коррупционеров положений конвенции, полностью лишив государство действенных рычагов по возвращению краденых капиталов.

«Незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать», – говорится в 20-й статье UNCAC

Нетрудно заметить, что нынешнее решение КС весьма близко к этому определению. С той лишь разницей, что международный документ очень четко нацелен на должностных лиц. Российские же хранители Конституции бьют по площадям, записав в подозреваемые все население страны. Теоретически, в соответствии с нынешним вердиктом компетентные органы могут попросить обосновать законность приобретения квартиры и пожилую пенсионерку, и неофициально работающего автослесаря, и фрилансера на удаленке.

Впрочем, создавать юридический фундамент для борьбы с казнокрадами и их окружением все равно придется. С 2014 по 2017 годы ущерб российской экономики от коррупционных преступлений составил 148 миллиардов рублей. При этом в 2017-м правоохранительные органы зафиксировали передачу взяток «всего» на 6,7 миллиарда. Сумма, конечно огромная, но не идущая ни в какое сравнение с объемом рынка коррупционных услуг.

Понятно, что при такой эффективности правоохранителей и объемах потерь коррупция в России будет рано или поздно признана угрозой национальной безопасности. Другой вопрос, что пока этот процесс тормозится: руководству страны крайне несподручно бороться с самими собой и ближайшими родственниками. Тем не менее, судя по событиям последних двух лет, дело в этом направлении хоть и медленно, но движется.

России нужен RICO

В идеале, нашей стране следовало бы принять закон, аналогичный американскому акту «О коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях» (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, он же RICO). Это тот самый «закон о Крипсах и Бладсах», о котором столь эффектно рассказывала героиня нашумевшего фильма «Три билборда на границе Эббинга».

Суть этого документа проста и незатейлива: он объявляет преступниками всех людей, пользующихся доходами от преступной деятельности или получающих выгоду от совершения преступлений, независимо от того, участвовали ли они в их совершении. Закон писался в конце 60-х, с целью разгрома этнических ОПГ, в том числе и знаменитой итальянской мафии. Поэтому в него были заложены очень широкие возможности применения к нестандартным ситуациям.

С помощью RICO можно притянуть к ответственности за наркоторговлю взрослых детей наркобарона, если тот купил им дом или оплатил учебу в колледже. Любовница сенатора-взяточника пойдет под суд за незаконное обогащение, родственники и друзья любого коррупционера будут привлечены как соучастники за его преступления, если получали от него подарки

RICO позволяет объявить преступниками целые организации, вроде тоталитарных сект или иммигрантских землячеств. Но главное, он делает токсичными связи с разного рода «донами» и «крестными отцами». Сам факт существования этого закона позволяет американским детективам быстро и эффективно добывать показания из ближайшего окружения подозреваемых, расследуя самые заковыристые преступные схемы.

В России коррупция давно превратилась в системообразующий фактор. Не так давно Владимир Путин жаловался, что на космодроме «Восточный» как воровали сотнями миллионов, так и продолжают воровать, несмотря на десятки возбужденных ранее уголовных дел и даже вполне реальные «посадки». Системная проблема требует системного решения, а это значит, что российскую элиту в будущем могут ждать очень неприятные сюрпризы. Нынешнее решение КС может стать лишь первым шагом в этом направлении.