В РФ могут ввести единые правила перевозки животных

Общероссийское объединение пассажиров предложило установить единые правила перевозки домашних животных, которые бы действовали для всех авиакомпаний. Инициатива об этом направлена в Министерство транспорта.

В настоящее время в Федеральных авиационных правилах не указаны конкретные требования по весу питомцев, которых можно брать на борт, поэтому каждый перевозчик устанавливает свои.

В среднем максимально разрешенный вес домашних животных с учетом переноски варьируется от 5 до 12 кг.

В объединении пассажиров предлагают допускать в салон домашних животных в переноске, по сумме трех измерений - длине, ширине и высоте, не превышающей 115 см, и общим минимальным весом 8 кг, сообщают «Известия».

Напомним несколько дней назад «Аэрофлот» отказался пускать на борт россиянина с котом, который летел из Риги во Владивосток. По словам перевозчика, животное было слишком толстым и не проходило по весу. Мужчине пришлось пойти на хитрость, чтобы пронести на борт питомца. За этого перевозчик лишил его всех бонусных миль.

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