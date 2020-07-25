После драк и погромов более 30 армян и азербайджанцев не смогут въезжать в Россиию

Общество

Фото: Mos.ru

В Москве после массовых драк и повреждения витрин задержаны более 30 человек, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. В течение следующих пяти лет они не смогут въезжать на территорию России.

По данным полицейских, в ходе столкновений были разрушены витрины несколько магазинов, пострадали несколько человек. Речь идет о конфликте армян и азербайджанцев, хотя официально полиция данную информацию не комментирует.

Известно, что по факту случившегося полицейские привлекли к административной ответственности нарушителей общественного порядка на основании статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». Также были возбуждены уголовные дела по статьям 213 УК РФ «Хулиганство» и 162 УК РФ «Разбой», сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что 24 июля между выходцами из Азербайджана и Армении произошла массовая драка, не менее 25 человек были задержаны. 25 июля появилась информация о драке юго-востоке Москвы. Первоначально сообщалось, что в драку также устроили азербайджанцы и армяне, однако полиция эти данные опровергла.