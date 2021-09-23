Поражение печени, отказ почек, ампутация: что происходит с пермским стрелком Тимуром Бекмансуровым
Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Университете Перми, может выжить после полученных ранений и перенесенной ампутации ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, со ссылкой на врачей.
Бекмансуров поступил в больницу с ранением ног, грудной клетки, поражением печени и кишечника. Стрелка прооперировали, в том числе ампутировали ногу. Кроме того, у него отказали почки. После операции пациент находился на гемодиализе.
На сегодняшний день курс гемодиализа закончен, состояние Бекмансурова улучшилось.
По оценкам врачей, состояние по-прежнему остается тяжелым, но теперь у него есть шанс выжить, передаёт Mash.
Ранее стало известно, что Бекмансуров высказывался о своём предшественнике Ильназе Галявиеве, который убил 9 человек в школе в Казани.
Также на фоне нападений на учебные заведения появился законопроект об уголовной ответственности за пропаганду.