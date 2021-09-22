В ГД внесён законопроект об уголовной ответственности на фоне стрельбы в университете Перми
В Госдуму РФ внесён законопроект об уголовной ответственности за пропаганду нападения школьников на учебные заведения. Предложение внёс госсовет республики Татарстан.
Авторы законопроекта отмечают, что сегодня в России не предусмотрено наказания за размещение материалов и информации, которые пропагандируют вооруженное нападение на учебные заведения. Речь идёт об атаках, которые не сопровождаются призывами к совершению терактов. Также российское законодательство не предусматривает ответственности за оправдание нападений на учебные заведения и призывы наносить себе телесные увечья без намерений совершить суицид, передаёт «Реальное время».
Иначе говоря, авторы указывают, что закон не наказывает за пропаганду Schoolshoting («Скулшутин» - нападение учащегося на школу), «Колумбайн» и Self Harm («Самоповреждение» - нанесение себе повреждений без целей совершить суицид).
Отметим, законопроект появился на фоне громкого нападения Тимура Бекмансурова на университет в Перми. Стрелок убил 6 человек, еще 28 пострадали.
Ранее стала известна реакция пермского стрелка на вооруженное нападение на школу в Казани в мае этого года.