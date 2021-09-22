«Ильназ Галявиев — лох»: пермский стрелок нелестно отзывался о своём предшественнике
Устроивший стрельбу в казанской школе 11 мая Ильназ Галявиев – «лох». Именно так действия стрелка в Казани прокомментировал Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в пермском университете в понедельник. Об этом в беседе и изданием Baza рассказала бывшая девушка Бекмансурова.
«Ильназ Галявиев — лох, что не смог по своим заветам выполнить убийство и что у него было плохое оружие для этого», - комментировал пермский стрелок трагедию в Казани.
По словам девушки, Бекмансурову также не нравилась реакция некоторых подростков, которые Галявиева «восхваляли». Он считал, что такое поведение «тупо», передаёт Baza.
Напомним, в мае этого года в Казани гимназии № 175 Ильназ Галявиев зашел в школу и открыл стрельбу. Также юноша совершил подрыв самодельного устройства. Позднее подросток сообщил, что «осознал себя Богом» и ненавидел людей. В результате его нападения погибло 9 человек, еще 32 пострадало.