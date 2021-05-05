Польша намерена выкупить опасную вакцину от коронавируса у Дании

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Польша намерена выкупить у Дании вакцину производства Johnson and Johnson, от которой отказалось Королевство. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Дания отказалась от использования вакцины Johnson and Johnson. Власти считают, что риски возникновения тромбов от прививки перевешивают достоинства ее применения.

По словам польского премьера, Польша готова выкупить эту вакцину, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Канаде зафиксировали вторую в стране смерть после вакцинации препаратом AstraZeneca.

По ее словам, смерть наступила из-за нарушения свертываемости крови после прививки от коронавируса AstraZeneca.