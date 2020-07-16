Погасившие ипотеку россияне не могут вывести квартиры из-под залога

Общество

Piqsels.com

В июле выплатившие ипотеку заемщики российских банков столкнулись с проблемой при возврате им закладных на недвижимость. Кредитные учреждения винят Росреестр, который не справляется с потоком клиентов после отмены самоизоляции.

О проблемах с выводом квартир из-под залога сообщили заемщики ВТБ, Росбанка, «Открытия», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург», Сбербанка и Транскапиталбанка. Задержки с выдачей закладных длятся больше месяца.

Кредитные организации объясняют проблему ограничениями в работе Росреестра и МФЦ.

Напомним, закладная - это ценная бумага, которая удостоверяет право кредитора на получение выплат по ипотеке от клиента. Она может быть электронной (с 2018 года) и бумажной.

Невыдача закладной невыгодна клиентам, решившим рефинансировать ипотеку. Когда ссуда в первом банке погашена, но закладная не выдана, ставка по кредиту повышается. Кредит рассматривается новым кредитором как беззалоговый и более рисковый, объяснила РБК младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Второй недостаток задержек - невозможность заемщика распоряжаться имуществом, в частности, совершать сделки с ним.

Ранее сообщалось, что утвержденная президентом России Владимиром Путиным льгоная ипотека под 6,5% не будет продлена после ноября.