По состоянию на 15 июля 10:45
Заболевших746 369
За последние сутки6 422
Выздоровело523 249
Умерло11 770
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Погасившие ипотеку россияне не могут вывести квартиры из-под залога

Лилия Караева
16 июля, 2020 09:19
2 мин
Строительство дома
Piqsels.com

В июле выплатившие ипотеку заемщики российских банков столкнулись с проблемой при возврате им закладных на недвижимость. Кредитные учреждения винят Росреестр, который не справляется с потоком клиентов после отмены самоизоляции.

О проблемах с выводом квартир из-под залога сообщили заемщики ВТБ, Росбанка, «Открытия», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург», Сбербанка и Транскапиталбанка. Задержки с выдачей закладных длятся больше месяца.

Кредитные организации объясняют проблему ограничениями в работе Росреестра и МФЦ.

Напомним, закладная - это ценная бумага, которая удостоверяет право кредитора на получение выплат по ипотеке от клиента. Она может быть электронной (с 2018 года) и бумажной.

Невыдача закладной невыгодна клиентам, решившим рефинансировать ипотеку. Когда ссуда в первом банке погашена, но закладная не выдана, ставка по кредиту повышается. Кредит рассматривается новым кредитором как беззалоговый и более рисковый, объяснила РБК младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Второй недостаток задержек - невозможность заемщика распоряжаться имуществом, в частности, совершать сделки с ним.

Ранее сообщалось, что утвержденная президентом России Владимиром Путиным льгоная ипотека под 6,5% не будет продлена после ноября.

темы
Россия
ипотека
Росреестр
банки
залог
проблема
Новости по теме
Женщины охотнее мужчин берут ипотеку
У банков отобьют охоту давать ипотеку закредитованным россиянам
2 мин