Женщины охотнее мужчин берут ипотеку

Россиянки чаще представителей сильного пола берут ипотечные кредиты в банке, говорится в исследовании "Авито. Недвижимость".

Женщины берут ипотеку не только чаще мужчин, но и на большее время. Среди мужчин практически равны доли тех, кто взял ипотеку (49% респондентов) и оплатил покупку своими деньгами или при помощи друзей/родственников (50%). Среди женщин ипотеку взяли 51% участников исследования, помощь родственников или свои деньги использовали 45% опрошенных.

37% мужчин, которые не брали ипотеку, с покупкой недвижимости помогали родители. Среди женщин к помощи родственников обращались 29% из тех, кто не использовал для покупки ипотечное кредитование, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Банк России планирует с июля 2020 года ужесточить процедуру выдачи ипотеки и ввести надбавки к коэффициентам риска по жилищным кредитам. Отчисления банков в резервы предложили поставить в прямую зависимость от долговой нагрузки и первоначального взноса заемщика — чем эти показатели хуже, тем больше резервов придется создавать кредитной организации по выдаваемой ссуде.

Дифференциальные надбавки будут вводиться при показателе долговой нагрузки более 50%. Это, как рассчитывают в ЦБ, снизит стимул для банков выдавать ипотеку заемщикам с высоким ПДН и низким первоначальным взносом. В противном случае нагрузка на капитал банков вырастет в 1,4 раза, передает ФБА «Экономика сегодня».

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