У банков отобьют охоту давать ипотеку закредитованным россиянам

Банк России планирует с июля 2020 года ужесточить процедуру выдачи ипотеки и ввести надбавки к коэффициентам риска по жилищным кредитам. Отчисления банков в резервы предложили поставить в прямую зависимость от долговой нагрузки и первоначального взноса заемщика — чем эти показатели хуже, тем больше резервов придется создавать кредитной организации по выдаваемой ссуде.

Дифференциальные надбавки будут вводиться при показателе долговой нагрузки более 50%. Это, как рассчитывают в ЦБ, снизит стимул для банков выдавать ипотеку заемщикам с высоким ПДН и низким первоначальным взносом. В противном случае нагрузка на капитал банков вырастет в 1,4 раза, передает ФБА «Экономика сегодня».

В ЦБ отметили, что после ужесточения правил выдачи ипотеки вырастет запас капитала банков на покрытие убытков в случае внешних или внутренних «шоков», способных вызвать падение доходов населения и рост цен на жилье. Предложенные меры обеспечат сбалансированность ипотечного портфеля.

Ранее сообщалось, что в «Сбербанке» появится ипотека под 1% для жилья, строящегося по эскроу-счетам.

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