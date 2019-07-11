Почему вымирает Россия?

Где-нибудь в Китайской Народной Республике, самой народонаселённой стране мира, количество жителей которой пробило отметку в 1,6 млрд человек, в эти минуты наверняка отмечают День народонаселения с оркестром, речами, раздачей бесплатных презервативов и цветастых календариков.

В России праздновать нечего. Мы вымираем

Данные об этом озвучивает не «пятая колонна», а правительство Российской Федерации в лице заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, которая в передаче «60 минут» констатировала печальный факт.

Рождаемость падает, а смертность, увы, растёт

За последние четыре месяца умерло 149 тысяч «дорогих россиян». Счастливого перевеса в пользу рождаемости, с точки зрения очень осторожно делающей сегодня прогнозы Татьяны Алексеевны, стоит ожидать к 2023-2024 году.

Что же это получается? Многочисленные национальные проекты «Здоровье» и другие программы, направленные на повышение качества медицинской помощи, оздоровление и продление жизни населения, в которые были вложены миллиарды рублей, не работают?

Пока снижали (и вроде бы даже снизили) смертность от туберкулёза, сердечно-сосудистых заболеваний, ДТП и т.д. и боролись за увеличение продолжительности жизни, обнищавшие россияне, перестают размножаться.

Разного рода правительственные меры, вроде материнского и регионального капитала, пока что никак не стимулируют россиянок репродуктивного возраста (число которых также сокращается год от года) рожать.

В правительстве подумывают о том, чтобы расширить «палитру» стимулирующих мер для сохранения «российской нации».

Что это будет? Пока секрет. Возможно материнский капитал, который, как известно, можно потратить на улучшение жилищных условий, обучение ребёнка либо на формирование накопительной части пенсии матери, станут выдавать после первых родов. Возможно, разрешать обналичивать не 10%, а побольше или позволят на средства материнского капитала приобретать семейный автомобиль (хотя бы отечественного производства и хотя бы многодетным семьям).

Все эти идеи не первый год витают в кулуарах Государственной Думы. То ли депутаты боятся нецелевой растраты государственных средств. То ли догадываются, что даже если каждой россиянке сразу после родов выдавать «котлету» в размере голого оклада народного избранника, «бума рождаемости» стоит ожидать разве что от низших социальных слоёв населения, которые по выписке из роддома будут пополнять мусорные контейнеры младенцами и целеустремлённо шагать в магазин.

Ситуация ухудшается. В 2018 году в России появилось 1 млн 604 тысячи новорождённых, что почти на 100 тысяч меньше, чем в 2017 году.

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила информацию о том, что российские регионы, где наши сограждане «убывают по естественным причинам чаще, чем рождаются», старательно искажали статистику, чтобы получить не кнут, а пряник за хорошие показатели. Но в какой-то момент скрывать правду стало бессмысленным.

В Минздраве и в социальном блоке правительства вдруг перестали верить живописным отчётам о потёмкинских деревнях и счастливых россиянках, согласно предоставляемой статистике опережающих по рождаемости дворовых кошек.

И в одной только Воронежской области, скрепя сердце, признали, что смертность от онкологических недугов взлетела на 20%. В Ивановской области за первые четыре месяца года умерло на 36% больше россиян от сердечно-сосудистых заболеваний.

Естественный прирост населения отмечен лишь в 21 субъекте РФ и, конечно, в первую очередь в Москве и СПб, куда всё еще едут готовые размножаться в любых предлагаемых обстоятельствах плодовитые гастарбайтеры из Средней Азии, благодаря которым Россия забивает копеечные вакансии, но перестаёт быть русской.

Однако даже этого контингента стало значительно меньше. И конкуренцию в плане приёма трудовых мигрантов нам составляют даже Азербайджан и Казахстан, граждане которых до 2014 года тщились обосноваться в «России с долларом по 32 рубля».

Мрёт русская деревня. А почему? Если министр финансов не видит целесообразности в том, чтобы вкладывать в экономику так называемых «депрессивных регионов», а «Газпром» не хочет вести туда газ, то, собственно, почему бы русской деревне не вымирать?

Что делать?

В поисках ответа на извечный русский вопрос, вице-премьер Татьяна Голикова видит выход в увеличении количества многодетных семей. Но, похоже, уверенность россиян в светлом будущем страны не настолько крепка, чтобы, рискнув родить одного ребёнка, решиться на зачатие второго и, тем более, третьего, как того желает с тоской поглядывающее на КНР российское государство.

В стране, где общественный доход упорно консолидируется в рамках высшей социальной группы, а самый скромный депутат Госдумы получает в месяц зарплату учителя из какой-нибудь Вологодской области за три года, нерадивые россиянки почему-то не хотят рожать.

Что за наглость?

Действительно, очень сложно понять россиян. Государство создало все условия для счастливой жизни своему народу, обеспечив прожиточный минимум 10 819 рублей, минимальную зарплату 11 280, и среднюю пенсию 13 345.

Не тратя любую из этих сумм в течение 1 года, россияне могут не портить статистику, а купить путёвку в трёхзвёздочный отель на Кипре и умереть там.

Так ведь нет, едят свои макарошки, которые всегда стоят одинаково, и мрут, расстраивая президента, правительство, министров, получающих в месяц столько, сколько простой россиянин из региона за трудовую пятилетку (средняя зарплата федерального министра в РФ порядка в районе 700 тысяч в месяц).

Сложно понять россиян, большинство из которых работает «в серую», получая от работодателей-патриотов символическую «минималку» на карту, а остальную зарплату «в конверте», что в ситуации невыплат делает их с точки зрения действующего трудового законодательства абсолютно незащищёнными.

В стране, где «партия и правительство» каждый Божий день рассказывают нам про С-500, про новые интересные баллистические ракеты России, гиперзвуковые боеголовки, «Пересветы», «Ярсы», «Авангарды», «Сарматы», «Буревестники», «Посейдоны», «Кинжалы», а также окроплённую и освящённую ракету «Сатана», способную уничтожить всё Восточное побережье США, русские девки и бабы почему-то… не хотят рожать. Чтоб им, нерадивым!

Мы же так бойко оперируем фразой: «Нас 140 млн человек! Если надо, можем повторить!», грозя кулаком всему миру и обещая продемонстрировать «Кузькину мать» всем тем, кто, начхав на наше шапкозакидательство, обеспечил достойную старость пожилым и условия для жизни молодым. Но сколько сегодня на деле россиян? Покажет перепись населения 2020 года.

Официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ свидетельствуют о том, что в период с 2002 по 2010 год россиян стало меньше… на 2,3 млн человек.

Если так пойдёт, то кто ж будет через 100 лет плавать на наших атомных подводных лодках, создавая риск катастрофы планетарного масштаба и умело предотвращая её ценой своей жизни? Кто поедет в Сирию? Кого отправим на Донбасс, защищать интересы русскоязычного населения? Аляску кто, спрашивается, будет возвращать в лоно России?

Дай ответ, Русь-тройка! Не даёт ответа.