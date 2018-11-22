Новые блокадники новой войны
Новые блокадники новой войны

Выживающим на 3500 рублей в месяц россиянам предлагают вспомнить об ужасах войны, вере в Бога и великом посте

Ещё жива в сердцах живущих за чертой бедности россиян весёлая октябрьская полемика экс-министра занятости, труда и миграции Саратовской области, Натальи Соколовой и депутата Николая Бондаренко.

52-летняя Наталья Юрьевна, задекларировавшая в 2017-м годовой доход в размере 2,29 млн рублей, пылко доказывала народному избраннику, предложившему поднять прожиточный минимум аж на целых пять сотен, что 3500 рублей вполне достаточно для формирования адекватного продуктового набора российского пенсионера. Весело и непринужденно Соколова сыпала искромётными фразами «Макарошки всегда стоят одинаково!» и «Вы верующий человек? Скоро пост!».

Стоя на страже интересов малоимущих с восьмым айфоном на селфи-палке, озорной депутат от КПРФ под запись предложил Соколовой решиться вместе с ним на эксперимент и попытаться прожить на три с половиной тысячи в месяц. В ответ Соколова заявила, что отважиться на подобное испытание ей не позволит высокий статус регионального министра.

Градус цинизма чиновницы, получавшей (только лишь официально) 191 тысячу рублей в месяц + 200 тысяч материальной помощи за бесценный вклад в улучшение уровня жизни жителей Саратовской области, возмутил даже губернатора, незамедлительно предложившего мадам подать в отставку «по собственной инициативе».

Голодать 33-летнему коммунисту Николаю Бондаренко пришлось в одиночку. Просидев на «макарошной диете» три недели, он простился с 6-ю килограммами и посетовал на резкое ухудшение здоровья. А что делать? Так закалялась сталь.  

В Саратовскую областную думу в срочном порядке высадился десант медицинских работников со спецоборудованием. Эскулапы заботливо предложили народным избранникам проверить здоровье, оценить уровень холестерина и глюкозы, состояние пламенных сердец и лёгких, померить АД, узнать, что там с глазным давлением. Но от медобследования на организованной в Думе выставке «Островок здоровья» Николай Бондаренко отказался, отложив визит к врачам до пятницы, чтобы «не нарушать чистоты эксперимента».

В итоге заметно спавший с лица коммунист, боровшийся за 500-рублёвую прибавку к прожиточному минимуму, вкусил жизни находящихся за чертой бедности россиян и заявил, что прожиточный минимум в нашей стране должен находиться на уровне 20 тысяч рублей.

Мыслимо ли? Ведь если сделать планкой выживания для рядовых россиян целых двадцать тысяч, что станет с зарплатами чиновников и депутатов? Сумеют ли в этом случае не уронить высокий статус и не ударить в грязь лицом резиденты государственного аппарата, чиновники регионального и федерального уровня, ради благоденствия которых, собственно, живут и работают 148 миллионов граждан России?

Даже если принять во внимание тот факт, что подвиг Николая Бондаренко, как и его расчёты, являются чисто умозрительными и не приведут ни к чему, что хоть как-то бы улучшило положение бедствующих стариков, ситуация, сама по себе, скандальна и неприятна.

С миссией привнести в ситуацию самую модную (патриотическую!) ноту к дискуссии подключилась член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова.

Отпраздновавшая в этом году 70-летний юбилей Екатерина Филипповна, видимо, решила блеснуть воспоминаниями о тяжелом послевоенном детстве, и напомнила об ужасах Великой Отечественной войны.

В ответ на предложение Бондаренко поднять размер потребительской корзины, Лахова напомнила о тех, кто героически пережил военные годы, рассказала об особом свете, который излучают лица выживших участников военного лихолетья, а также намекнула на то, что никакой потребительской корзины у них не было вовсе, и при этом многие дожили до наших дней, не цепляясь за депутатские «Островки здоровья» (и тем более островки благоденствия в Зубалово-4), но зато сохраняя приличный уровень холестерина.

Воспоминания о павших в годы войны — это, конечно, святое. Но забывать о том, что рацион руководителей блокадного Ленинграда, мягко говоря, отличался от 300 граммов хлеба, которыми довольствовались в осаждённом Городе на Неве иждивенцы и приравненные к ним дети, тоже некрасиво.

Ни для кого не секрет, что именно в России народ с максимальной покорностью воспринимает вопиющий социальный разрыв между богатейшими и беднейшими слоями населения, куда отнесены отнюдь не лодыри и бездельники, а ветераны. Не обязательно войны. И труда тоже. Те, кто всю жизнь простоял с мелом у доски или у станка, те кто отработал по 40-60 лет и отработает ещё для того, чтобы обеспечить сытую старость чиновников, законотворцев и людей в погонах. Эта «старость» наступала, наступает и будет наступать у них в 45 лет. Ни годом позже.

Но это ладно. Народ российский охотно прислушается к очередным речитативам на патриотическую тематику о том, как было плохо, когда приходилось растягивать на 2 дня 300 граммов хлеба. И как хорошо теперь, когда можно позволить себе открыть дверь в «Пятёрочку» с ноги и со счастливым лицом купить себе на 3500 сразу 70 кг «Макарошек» по 50 рублей за килограмм.

Но вот вопрос: почему после 18 лет пребывания у власти одного из талантливейших руководителей в российской истории, нам всё ещё осторожно напоминают о тех страшных годах, когда бился в тесной печурке огонь, а блокадница Таня Савичева, умирая от туберкулёза и голода, вела свой дневник, перечисляя умерших родственников и завершая его словами «Савичевы умерли. Осталась одна Таня».

К чему нас готовят, методично создавая россиянам ореол мучеников, погибающих за правду, среди окружающих нас внешних врагов? Может быть, обещанные главой государства ворота в рай уже открыты?

Отдавая дань уважения чиновникам, депутатам и власть имущим, мы вежливо пропустим их вперёд. И дадим «макарошек» на дорогу.

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