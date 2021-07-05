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Певец Иван Дорн. Компания Puma. Украинские националисты
5 июля, 2021 16:27
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FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look press
Магазин Puma в Киеве подвергся нападению украинских националистов, а «виноват» в этом музыкант Иван Дорн.
Недовольство радикалов вызвало сотрудничество бренда с украинским музыкантом, которого невзлюбили среди националистических организаций. Дорна обвиняют в пророссийской позиции и называют «коллаборантом» из-за частых концертов в России.
Украинские радикалы обвинили компанию в поддержке сепаратизма, а Дорна – в сотрудничестве с Россией. Вход в магазин расписали надписями: «Сепар», «Террористы» и «Бизнес на крови», сообщает издание «Страна.ua».
Puma объявила о сотрудничестве с Дорном в апреле. Это вызвало негативную реакцию среди радикально настроенных украинцев.
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