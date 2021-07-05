Дмитрий Губерниев «наплевал в рожи» Минкультуры Украины
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на свое попадание в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
В своем Telegram-канале Губерниев написал, что «братский украинский народ знает», как он всегда поддерживал Украинский спорт.
Комментатор отметил, что в каждом репортаже поддерживает украинских спортсменов. «Минкульт Украины - это вы, идиоты, создаете угрозу для своего народа. Я плюю в ваши рожи, Минкульт Украины».
Ранее сообщалось, что Губерниев попал в черный список людей, угрожающих национальной безопасности Украины.
Возможно, поводом для включения Губерниева в черный список стали его высказывания об украинской сборной по футболу. Комментатор обратил внимание на то, что тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко общается с футболистами на русском языке.
Губерниев похвалил украинскую сборную за выступление на Евро-2020. Он также выразил мнение, что именно русский язык объединял команду.
Самый известный российский комментатор наговорил на угрозу безопасности Украины.