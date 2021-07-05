Самый известный российский комментатор наговорил на угрозу безопасности Украины
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев попал в черный список людей, угрожающих национальной безопасности Украины. Информация об этом появилась на сайте Минкультуры страны.
Губерниев стал угрозой нацбезопасности Украины по представлению СБУ. Согласно обновленному списку, кроме спортивного комментатора, туда попали российский режиссер Олег Джураев, который в 2016 году снял документальный фильм об украинских бойцах, а также продюсер фильма «Хороший мальчик» Анна Пескова и актер Роман Юрченко.
Всего в список Минкультуры Украины внесены 204 российских деятеля искусства, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Возможно, поводом для включения Губерниева в черный список стали его высказывания об украинской сборной по футболу. Комментатор обратил внимание на то, что тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко общается с футболистами на русском языке.
«Русский язык – творец украинского футбольного успеха», - написал он в своем Telegram-канале. Может быть, именно эти слова на Украине посчитали угрозой национальной безопасности.
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