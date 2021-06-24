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Самый известный российский певец «угрожает» национальной безопасности Украины
24 июня, 2021 08:33
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Pixabay
Российский певец Филипп Киркоров внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Такое решение вынесло министерство культуры и информационной политики страны.
Причины внесения Киркорова в черный список, в котором числятся 201 деятель культуры, не раскрываются. Он был включен в перечень угрожающих лиц по представлению украинской Службы безопасности. Певец является народным артистом Украины, а также России и Молдавии.
При этом для Украины до сих пор представляют угрозу российские артисты, которые ушли из жизни. Например, Иосиф Кобзон, Валентин Гафт и Олег Табаков, пишут «Известия».
Украина не платит и остается при этом участником союза с Россией.
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