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Пандемия не помеха. Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве
30 сентября, 2020 22:42
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kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в Вооруженные силы РФ.
В соответствии с распоряжением президента, в период с октября по конец декабря в армию будут призваны 128 тысяч человек.
Согласно тексту указа, Правительство и региональные ведомства должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с этим призывом.
Также Путин постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек, передает «ТАСС».
Напомним, ранее в Москве мэр Сергей Собянин ввел домашний режим для пожилых граждан и дистанционную работу для сотрудников. При этом в Петербурге отмечается рост числа госпитализаций больных коронавирусом.
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