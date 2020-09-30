Пандемия не помеха. Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве

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Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в Вооруженные силы РФ.

В соответствии с распоряжением президента, в период с октября по конец декабря в армию будут призваны 128 тысяч человек.

Согласно тексту указа, Правительство и региональные ведомства должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с этим призывом.

Также Путин постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек, передает «ТАСС».

Напомним, ранее в Москве мэр Сергей Собянин ввел домашний режим для пожилых граждан и дистанционную работу для сотрудников. При этом в Петербурге отмечается рост числа госпитализаций больных коронавирусом.