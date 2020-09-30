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Зампред комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана сообщил, что в городе число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией за неделю выросло на 12%. Местные власти рекомендуют горожанам соблюдать масочный режим в общественных местах и избегать скопления людей.

«У нас за неделю плюс общее количество пациентов - 209 пациентов, это 11,9%, то есть практически 12% добавилось. По предыдущей неделе у нас было 15% добавления новых пациентов, которых мы госпитализировали. На сегодня такой антирекорд - 365 человек за сутки госпитализировано со вчерашнего дня до сегодняшнего, это достаточно большое количество. Но не рекорд начала июня, когда у нас цифра переваливала за 900», - цитирует зампреда «ТАСС».

Ранее стало известно, что в России запатентовали вторую вакцину от коронавируса.