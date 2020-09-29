Постановление Собянина: в Москве на месяц ввели домашний режим и «удаленку»

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В Москве на месяц ввели домашний режим для пожилых граждан и удаленную работу для сотрудников, следует из указа мэра Сергея Собянина.

Рекомендации по самоизоляции пожилых и по переводу сотрудников на «удаленку» будут действовать до 28 октября включительно, говорится на сайте главы города.

Отметим, что с 27 сентября возобновлена поддержка жителей на самоизоляции: граждане могут заказать доставку продуктов и лекарств по телефону горячей линии.

О возвращении ограничений стало известно 25 сентября. Решение последовало после того, как за сутки в Москве выявили 1050 новых случаев коронавируса.