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Постановление Собянина: в Москве на месяц ввели домашний режим и «удаленку»

Денис Постольский
29 сентября, 2020 23:21
1 мин
удаленка
Фото: pixabay.com

В Москве на месяц ввели домашний режим для пожилых граждан и удаленную работу для сотрудников, следует из указа мэра Сергея Собянина.

Рекомендации по самоизоляции пожилых и по переводу сотрудников на «удаленку» будут действовать до 28 октября включительно, говорится на сайте главы города.

Отметим, что с 27 сентября возобновлена поддержка жителей на самоизоляции: граждане могут заказать доставку продуктов и лекарств по телефону горячей линии.

О возвращении ограничений стало известно 25 сентября. Решение последовало после того, как за сутки в Москве выявили 1050 новых случаев коронавируса.

темы
коронавирус
москва
удаленка
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