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Постановление Собянина: в Москве на месяц ввели домашний режим и «удаленку»
29 сентября, 2020 23:21
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Фото: pixabay.com
В Москве на месяц ввели домашний режим для пожилых граждан и удаленную работу для сотрудников, следует из указа мэра Сергея Собянина.
Рекомендации по самоизоляции пожилых и по переводу сотрудников на «удаленку» будут действовать до 28 октября включительно, говорится на сайте главы города.
Отметим, что с 27 сентября возобновлена поддержка жителей на самоизоляции: граждане могут заказать доставку продуктов и лекарств по телефону горячей линии.
О возвращении ограничений стало известно 25 сентября. Решение последовало после того, как за сутки в Москве выявили 1050 новых случаев коронавируса.
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