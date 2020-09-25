В Москве вводят новый карантин с 28 сентября

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Мэрия Москвы вводит новые ограничения из-за роста случаев заражения коронавирусом. Речь идет о мерах предосторожности для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

В связи с осенним обострением ситуации по коронавирусу пенсионерам рекомендовано не выходить из дома без особой надобности. При этом прогулки пока не ограничиваются. Работающим пенсионерам сказано перейти на удаленную работу или взять отпуск.

На предприятиях как можно больше сотрудников должны перевести в дистанционный режим работы. На рабочих местах требуется обеспечить строгое соблюдение мер безопасности, сказано в обращении мэра.

Он также призвал соблюдать масочный и перчаточный режимы на транспорте и в магазинах.

Накануне оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 рассказал о письме мэра Москвы Сергея Собянина, разосланном на предприятия. Глава города попросил перевести часть работников на удаленку.

Решение последовало после того, как в в Москве подтвердили 1050 новых случаев коронавируса за сутки, а количество госпитализаций за последнюю неделю выросло на 30%.