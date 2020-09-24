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Оперштаб проговорился о письме Сергея Собянина про очередной переход москвичей на удаленку

Лилия Караева
24 сентября, 2020 18:18
2 мин
Маска
Pikist.com

Москвичей попросили носить маски и сузить круг общения на фоне роста числа заболевших коронавирусом, некоторых горожан уже в ближайшее время могут перевести на удаленную работу. Соответствующее сообщение распространил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Жителям столицы рекомендовали носить средства защиты в общественных местах и транспорте. Специалисты отмечают, что развитие ситуации с вирусом зависит от самих горожан.

«По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста», - приводит сообщение оперштаба телеканал «360».

Оперштаб также подтвердил, что мэр Москвы Сергей Собянин направил в организации письмо с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу. Рекомендацию получат 5 тысяч предприятий.

24 сентября в Москве подтвердили 1050 новых случаев коронавирусной инфекции - это максимальный показатель с 23 июня. В связи с этим власти города прокомментировали возможность введения новых ограничений.

темы
Москва
коронавирус
маска
оперштаб
удаленка
2 мин