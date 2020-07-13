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ОМОН погасил восстание рабочих на Амуре при строительстве завода для «Газпрома»

Лилия Караева
13 июля, 2020 11:15
1 мин
НПЗ
Gazprom-neft.ru

В Амурской области рабочие разгромили офис компании, участвующей в строительстве завода для «Газпрома». Сотрудникам не выплачивали зарплату в течение трех месяцев.

Рабочие ворвались в офис подрядчика - компании «Ренессанс Хэви Индастрис». Она участвует в строительстве газоперерабатывающего завода.

Ворвавшись в офис, рабочие стали крушить все вокруг. Они объяснили действия невыплатой зарплат.

Восстание смог погасить ОМОН. Рабочих разогнали, некоторых из них задержали, сообщает Telegram-канал Baza.

В апреле сотни рабочих взбунтовались на Чаяндинском месторождении в Якутии - ресурсной базе «Газпрома» для газопровода «Сила Сибири». Они жаловались на плохое питание и остутствие мер по борьбе с коронавирусом.

темы
Газпром
зарплата
ОМОН
рабочие
восстание
Амурская область
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