«Газпром» может потерять €660 млн на «Северном потоке-2»

Строительство «Северного потока-2» может обойтись «Газпрому» в дополнительные 660 миллионов евро из-за отсутствия необходимых разрешений со стороны Дании. Кроме этого, по данным Reuters, запуск долгожданного газопровода могут отложить на восемь месяцев.

Напомним, «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и соединит Россию с Германией. Дания осталась единственным государством, которое пока так и не дало разрешения на прокладку труб. Другие страны – Германия, Швеция и Финляндия – уже выдали согласие.

С апреля 2017 года датские власти не одобрили заявки на строительство газопровода по двум направлениям, а в марте запросили оценку окружающей среды по третьему варианту маршрута. Оператор проекта Nord Stream 2 AG назвал новое требование «умышленной попыткой задержать завершение проекта».

По информации агенства, проработка третьего варианта строительства «Северного потока-2» будет стоить 660 миллионов евро.