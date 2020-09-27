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Президент России Владимир Путин провел телефонный звонок с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Звонок состоялся по инициативе армянской стороны.

«С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — гласит сообщение на сайте президента РФ.

Напомним ранее, после всеобщей военной мобилизации в стране, Пашинян выступил на собрании парламента страны.

В Баку в ответ приняли решение ввести военное положение введено в ряден регионов. Кроме того, президент Азербайджана провел совещание с Советом безопасности республики.