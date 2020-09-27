Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Совбез под руководством Ильхама Алиева обсудил положение в Нагорном Карабахе

Кирилл Савушкин
27 сентября, 2020 14:16
1 мин
Photo
Flickr

Глава Азербайджана Ильхам Алиев провел экстренное заседание Совета безопасности страны. Причиной стала эскалация конфликта с Арменией.

«27 сентября под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прошло заседание Совета безопасности», - сообщает государственное информационное агентство АзерТАдж.

Ранее стало известно о решении премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввести в стране военное положение и объявить всеобщую мобилизацию.

темы
Азербайджан
Нагорный Карабах
Ильхам Алиев
1 мин