Совбез под руководством Ильхама Алиева обсудил положение в Нагорном Карабахе

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Глава Азербайджана Ильхам Алиев провел экстренное заседание Совета безопасности страны. Причиной стала эскалация конфликта с Арменией.

«27 сентября под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прошло заседание Совета безопасности», - сообщает государственное информационное агентство АзерТАдж.

Ранее стало известно о решении премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввести в стране военное положение и объявить всеобщую мобилизацию.