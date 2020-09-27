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Политика
Совбез под руководством Ильхама Алиева обсудил положение в Нагорном Карабахе
27 сентября, 2020 14:16
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Глава Азербайджана Ильхам Алиев провел экстренное заседание Совета безопасности страны. Причиной стала эскалация конфликта с Арменией.
«27 сентября под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прошло заседание Совета безопасности», - сообщает государственное информационное агентство АзерТАдж.
Ранее стало известно о решении премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввести в стране военное положение и объявить всеобщую мобилизацию.
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