Парламент Армении экстренно отреагировал на военное положение в стране

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Парламент Армении собрался на экстренное заседание в связи с объявленным в стране военным положением. Трансляция заседания идет на сайте парламента.

Главный законодательный орган сработал в соответствии с конституцией Армении, которая предусматривает, в случае нападения на страну, обращение к народу и введение военного положения.

При этом, парламент может большинством голосов отменить военное положение или объявить недействительным осуществляемые меры, передает РИА «Новости».

В ходе заседания, премьер Армении Никол Пашинян отметил, что сейчас еще рано говорить о целостной картине в Карабахе.