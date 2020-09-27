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Парламент Армении экстренно отреагировал на военное положение в стране

Кирилл Савушкин
27 сентября, 2020 17:57
1 мин
Photo
Flickr

Парламент Армении собрался на экстренное заседание в связи с объявленным в стране военным положением. Трансляция заседания идет на сайте парламента.

Главный законодательный орган сработал в соответствии с конституцией Армении, которая предусматривает, в случае нападения на страну, обращение к народу и введение военного положения.

При этом, парламент может большинством голосов отменить военное положение или объявить недействительным осуществляемые меры, передает РИА «Новости».

В ходе заседания, премьер Армении Никол Пашинян отметил, что сейчас еще рано говорить о целостной картине в Карабахе.

темы
Армения
Никол Пашинян
военное положение
1 мин