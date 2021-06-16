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Несколько тысяч украинцев прибудут в Финляндию для сбора клубники
16 июня, 2021 07:18
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Pixabay
Несколько тысяч украинцев прибудут в Финляндию для сбора клубники. В аэропорты страны прилетит более 50 чартерных рейсов.
Планируется, что в Финляндию прилетят около 10 тысяч сезонных рабочих из Украины. Сначала все сборщики сдадут тест на коронавирус, а затем проведут две недели на карантине.
При этом финские власти отмечают, что за выполнение противоэпидемиологических мер будут ответственны сами работодатели, пишет «ПолитЭксперт».
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