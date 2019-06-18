Неплатежеспособным россиянам – особые кредиты

Просить деньги у родителей на новый «айфон» уже не обязательно — рынок кредитных карт сегодня полон самых заманчивых предложений для тех, кто только-только переступил порог совершеннолетия. Об этом на днях рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на самих кредиторов.

Читатель всё понял правильно: речь идёт о том, что хотя и формально дееспособным, но фактически остающимся на иждивении родителей юношам и девушкам банки предлагают карты с совсем не юношескими лимитами. На форуме профильного финансового портала banki.ru можно найти поистине удивительные истории, когда таким клиентам выдавались кредитки на 150-200 тысяч рублей. Это хорошая почва для шуток и иронии, но только не тогда, когда такой новоиспечённый клиент — твой ребёнок.

Маме не расскажем!

Парадокс ситуации в том, что назвать такие действия кредитной организации можно безответственными и даже подлыми (как минимум, по отношению к родителям клиента, которые часто узнают о сюрпризе уже по факту), но вот только никак не противозаконными. Почему?

Потому что юридически 18-летний безусый юнец, корпящий над учебниками в институте, в свободное время играющий в «доту» и нигде пока не работающий, является-таки полноправным гражданином России, полностью дееспособным. С ним можно заключать гражданско-правовые договора — он взрослый. И если возразить ушлому займодавцу, что, несмотря на дату рождения в паспорте, перед ним находится эмоционально и интеллектуально недозревший отрок — тот резонно возразит, что некоторые и к 35 годам не спешат расстаться с детством, в том числе и во всём, что касается финансов. И тут действительно не поспоришь.

Определённо усиливает аргументы банкиров в пользу раннего кредитования и то, что дети сегодня действительно стали рано знакомиться с деньгами. В любом российском банке родитель может открыть дополнительную банковскую карту на любимое чадо

К слову, опрошенные «Ъ» эксперты обращают внимание, что часто именно к таким уже достигшим совершеннолетия «младоклиентам» банки и обращаются с заманчивыми предложениями «начать взрослую жизнь». Тем более, если обороты по их «детской» карте были хорошими и регулярными.

По данным издания, кредитки вчерашним школьникам выдают Тинькофф-банк, Почта-банк, «Восточный», Кредит Европа банк, Хоум-кредит, Альфа-банк, а также Qiwi-банк предлагает карту рассрочки «Совесть»

Причём для получения последней, равно как и пластика Тинькова, даже не требуется документального подтверждения дохода — дескать, тамошние кредитные «мега-аналитики» используют для принятия решения по выдаче кредита некие уникальные скоринговые программы. Опять же отсылаем читателя на форум банковского мультипортала, да и любую другую интернет-доску претензий (по поиску «дали кредит ребёнку»), чтобы убедиться — кредит на 100-200 тысяч рублей могут дать любому недорослю, особенно если его родители сами являются клиентами банка. При этом их платёжеспособность финансовых волшебников не интересует от слова «совсем».

Прибыль или репутация?

Впрочем, справедливости ради заметим, что случаи необыкновенной щедрости банков к молодым заёмщикам без кредитной истории и трудового стажа за душой — случаи скорее экзотические. «Лояльные» банки божатся: если и даём первокурсникам кредитки, то с самыми скромными лимитами.

Но и такая «аккуратность» не всегда может спасти кредитора от репутационных издержек. «Высок риск испортить отношения с родителями заемщика, которые чаще всего также являются клиентами банка»,— приводит «Коммерсант» мнение управляющего директора управления кредитных карт банка «ФК Открытие» Артёма Буланова. А представитель «Газпромбанка» и вовсе напомнил, что родитель всегда к основной кредитной карте может привязать и дополнительную — для отпрыска.

Основной держатель пластика может открыть своему ребёнку доступ, как ко всему предоставленному лимиту, так и к его части. К слову, это будет и отличный «тренажёр» для будущего ответственного заёмщика

«Ситуация с выдачей кредитов заведомо неплатежеспособным клиентам, только переступившим порог совершеннолетними, действительно с точки зрения логики выглядит странной, — признался в беседе с «Русской Планетой» генеральный директор финансовой компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. — В итоге долги детей всё равно ложатся на плечи их родителей, сколько тут не говори о формальной дееспособности заёмщика. Вряд ли можно представить себе отца и мать, которые откажутся выплачивать долг ребёнка, ссылаясь на его паспорт и нормы гражданского кодекса».

Понятно, что банки банально гонятся за дополнительной прибылью, балансируя при этом на грани закона и здравого смысла, отмечает эксперт, вот только «стоит ли овчинка выделки» в конечном итоге? Ведь на таком недобросовестном поведении так уж много не заработаешь, а репутационные издержки банк несёт колоссальные, не говоря о стандартных рисках, заключает Хохрин.