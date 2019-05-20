Как русским людям выбраться из кредитной ловушки
Как русским людям выбраться из кредитной ловушки

«Сдерживание темпа роста объема кредитов» – очередная манипуляция Центробанка

Нас сильно удивил первый заместитель председателя Центробанка России Дмитрий Тулин. В ходе своего планового выступления 16 мая в комитете по финансовому рынку Госдумы он сказал, что рост потребительского кредитования «может оказаться ловушкой» как для людей, так и для финансовых организаций. Поэтому, продолжил он, специалисты регулятора принимают определённые меры для, цитируем, «сдерживания темпов роста объема выдаваемых кредитов».

Пять дополнений в родительном падеже подряд (с несущественным включением определения) делают предложение неудобным для понимания, поэтому мы его переведём. Центробанк видит, что кредитов выдается все больше, но хотел бы, чтобы их число и объемы нарастали не с такой скоростью, как сейчас, а помедленнее. Но все же нарастали. Получается, кстати, не очень: «Пока это не привело к видимому падению годовых темпов роста, хотя месячные и квартальные показатели снижаются».

На 1 апреля 2019 года мы были должны банкам 15,443 трлн рублей, в том числе, около 6,5 трлн – ипотека

Это новый рекорд, и было бы символично связать его с Днем дурака, но на самом деле такие рекорды ставятся каждого первого числа. Указанная сумма сопоставима с суммой местных и региональных бюджетов всей России. Что, кстати, показывает и серьезную проблему наших регионов – если вычесть из этого доходную часть бюджета Москвы (2,3 миллиарда), становится ясно, что у самоуправления очень мало денег.

Но вернемся к нашему зампреду. Становится очевидно, что рост закредитованности русских людей его устраивает. Просто не так быстро надо брать взаймы, а то ЦБ не успевает печатать деньги. Занимать больше, но, скажем, на 10% в год (ЦБ не уточняет целевой показатель).

Рост объема кредитов за март составил 257 миллиардов рублей – семь годовых бюджетов Челябинска. В относительном выражении это 1,7%, что соответствует годовому росту на 22,4%

У нас, простите, что – экономика растет на 22,4%? Промышленное производство? Доходы населения? Нет! Эти кредиты не обеспечены ничем – не в банковском смысле залога (хотя и тут не все благополучно), а в макроэкономическом смысле. Люди берут взаймы больше, а зарабатывать больше у них не получается. Логики нет.

Выделим три типа причин обращения за кредитом.

  • Нужны деньги на что-то необходимое – например, на лечение или просто на выживание (уволили с работы, закончились деньги). Сюда же с очень большой натяжкой отнесем ипотеку.
  • Нужны деньги на ремонт, телефон, автомобиль, бытовую технику.
  • Нужны деньги, чтобы отдать предыдущий кредит.

В последнее время резко увеличилось число обращений третьего типа. Понятно, мало кто напрямую это формулирует (хотя банк кредитных историй не обманешь), но накопление кредитов не могло не привести к кризису невозвратов, и это очень опасная история.

Нам не надо «сдерживать темпы роста объема», нам надо приступить к радикальному сокращению закредитованности населения.

Поставить цель довести объем долга до 15,0 трлн к концу года и дальше сокращать, например, на 250 млрд рублей в год до некоего целевого показателя, который при нынешнем уровне цен мы бы определили в 8-9 трлн, где основой будет ипотека (порядка 70% общей задолженности)

Кстати, есть забавная статистика: наибольшую часть своих доходов тратят на обслуживание кредитов, во-первых, охранники, во-вторых, шоферы, в-третьих, педагоги. Там, как и везде, есть очень разные люди, и у каждого свои причины отдавать четверть, а то и треть зарплаты банкирам.

И это еще один тревожный сигнал – есть ощущение, что население России, в первую очередь русских людей, сознательно создают для себя глупую ситуацию. Причем за выполнение этой программы отвечают Министерство просвещения (в недавнем прошлом – образования) и федеральные телеканалы. Люди охотно зарываются в кредитную ловушку, не понимая, что выбраться из нее будет крайне сложно. Их деньги и их жизнь становятся, так сказать, плодами антипросвещения, которые пожинают не всегда русские, но очень жадные люди. Владеющие банками и «регулирующие» их.

Теги:
Места: Россия
Организации: Банк России
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